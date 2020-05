Miltenberg: Vorfahrt genommen

Miltenberg: An der Kreuzung Bürgstädter Straße / Ringstraße, missachtete am Montag gegen 16:30 Uhr, ein Opel-Fahrer die Vorfahrt eines Audi-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Fahrer glücklicherweise unverletzt. Der Audi war nicht mehrfahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 13.000 Euro.

Kleinheubach: Ein bisher unbekannter Lasterfahrer fuhr am Montag zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, mit seinem Gefährt in der Poststraße beim Rangieren gegen ein Haus und beschädigte dort einen Glaskasten. Danach flüchtete er von der Unfallstelle.

Dorfprozelten: In der Brunnenstraße wurde in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag ein Gartenzaun aus Metall von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.

Randalierer in Miltenberg

Ein 56-Jähriger beschädigte am Montagnachmittag ein Auto und randalierte kurze Zeit später in einer Arztpraxis. Gegen 13:40 Uhr wurden die Polizeibeamten in die Straße "Am Thorwengert" gerufen, da ein Mann mit einem Stein die hintere Scheibe eines geparkten Fiat eingeworfen hatte. Der Mann konnte noch in der Straße angetroffen werden und musste aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in das BKH Lohr gebracht werden. Der Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

stru/Polizei Miltenberg