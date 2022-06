Miltenberg: Spiegel an geparktem Auto angefahren

Ein Bewohner der Hauptstraße stellte am Freitagabend fest, dass sein Mercedes, den er auf Höhe der Hauptstraße 291 geparkt hatte, einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel hatte. Ein unbekanntes Fahrzeug blieb wohl beim Vorbeifahren am Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs hängen. Der Geschädigte gab an, dass sich der Unfall zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Freitag, 20:30 Uhr, ereignet haben muss. Am Mercedes des Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter der Telefonnummer 09371/9450 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Amorbach. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte die Streife feststellen, dass der Fahrer eines Renault Twingo nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da bei dem Fahrer weiterhin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde er zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus Erlenbach gebracht. Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinwirkung eingeleitet.