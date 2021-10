Miltenberg: Schlägerei in der Gasse und Marihuana in der Wohnung

Der Unbekannte hat den 28-Jährigen mit einem scharfen und spitzen Gegenstand angegriffen und leicht verletzt. Nach der Flucht des Unbekannten wurde nach diesem gesucht und er konnte in einem Haus in der Hauptstraße angetroffen werden. Der 18-jährige Tatverdächtige war, wie sein Kontrahent, stark alkoholisiert. Der 18-Jährige wird nun wegen Körperverletzung angezeigt.

Der tatverdächtige 18-Jährige wurde in der Wohnung einer 22-Jährigen festgestellt und dort vorläufig festgenommen. Die Polizeibeamten stellten starken Marihuana-Geruch in der Wohnung fest und konnten dort mehrere Marihuana-Pflanzen, sowie getrocknete Marihuana-Dolden auffinden. Die 22-jährige Wohnungsinhaberin wird wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt.

Miltenberg. Am Freitag, in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Sandsteinmauer in der Eichenbühler Straße beschädigt. Der entstandene Unfallschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobereich. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Zeugen des Unfalls gibt es ebenfalls nicht.