Miltenberg: Radfahrer will Einhandmesser nicht aushändigen

Da der Radfahrer mit der Sicherstellung des Messers nicht einverstanden war, wurde dieses beschlagnahmt. Den 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Miltenberg. Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes kam es im Laufe des Samstag zu zwei Delikten an Fahrzeugen. Zum einen wurde die Fahrzeugseite eines geparkten VW Golf in der Zeit von 12.40 Uhr bis 12.50 Uhr verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zum anderen wurde in einer Zeit von 16.30 Uhr bis 17 Uhr ein geparkter udi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und dadurch beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 09371/9450 bei der Polizei Miltenberg zu melden.

mkl/Polizei Miltenberg