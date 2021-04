Miltenberg: Polizei findet Drogen

Am Sonntag wurde in der Hauptstraße, kurz nach 23:00 Uhr, ein Fußgänger bzgl. des Infektionsschutzgesetzes einer Kontrolle unterzogen. Da der Mann stark nach Marihuana roch, wurde er näher in Augenschein genommen und ein angerauchter Joint aufgefunden. Bei einer Wohnungsnachschau konnten noch 6 Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Den jungen Mann erwartet neben dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz auch eine Anzeige wegen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Unfallflucht in Miltenberg

Miltenberg. In der Bürgstädter Straße wurde in der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr bis Sonntag, 19:00 Uhr, ein Pkw Audi angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden am linken vorderen Kotflügel in Höhe von ca. 100 Euro.