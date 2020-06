Miltenberg: Mann ohne Grund mit der Faust geschlagen

Am Freitag, gegen 20:15 Uhr, hat ein 55-jähriger Mann ohne ersichtlichen Grund in der Mainstraße einen 52-Jährigen mit der Faust geschlagen und verletzt. Der Geschlagene hatte Schmerzen am rechten Ohr. Der 55-Jährige wollte den Geschädigten nochmals schlagen. Dieser konnte aber dem zweiten Schlag ausweichen. Zu Streitigkeiten wäre es nicht gekommen. Es werden Zeugen des Vorfalles gesucht.

Radler bei Unfall leicht verletzt

Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Radfahrer die Laurentiusstraße in Richtung Stadtmitte. In der dortigen Unterführung kam dem Radfahrer ein Auto, besetzt mit 2 jüngeren Personen, entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht. Er begab sich selbständig ins Krankenhaus. Von dem Fahrer des Auto, sowie von dem Auto selbst, welcher mit dem Radfahrer kollidierte, ist bislang nichts bekannt. Zeugen des Vorfalles werden gesucht. Am Fahrrad entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Diebstahl eines Ortsschildes

Weilbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag vergangener Woche wurde im Ortsteil Weckbach, Ortseingang von Weilbach kommend, das dort fest angebrachte Ortsschild von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Es werden Zeugen des Vorfalles gesucht. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Von dem bislang unbekannten Täter fehlt jede Spur.