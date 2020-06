Miltenberg: Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 33-jähriger erschien am Mittwoch, um 15.50 Uhr, wegen einer anderer Sache auf der Miltenberger Dienststelle. Bei ihm konnten drogentypische Erscheinungen ausgemacht werden. Da er mit dem Auto auf den Polizeihof gefahren ist, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Seinen Mercedes musste er bei der Polizei stehen lassen.

In Kirschfurt in der Hauptstraße wurde am Mittwoch eine Sandsteinmauer angefahren. Der Besitzer der Mauer hörte um 07.20 Uhr ein „Scheppern“. Bei der Nachschau stellte er nur noch den Schaden an seiner Mauer in Höhe von etwa 2000,- Euro fest. Das Fahrzeug ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In der Hauptstraße in Altenbuch wurde von Dienstag auf Mittwoch ein Ford beschädigt. An der Kofferraumklappe konnten zwei Kratzer festgestellt werden. Hinter dem Auto lag ein Stein, eventuell hat jemand diesen gegen das Auto geschmissen. Der Schaden dürfte sich auf circa 500,- Euro belaufen.