Miltenberg: E-Bike vom Parkplatz "Alte Volksschule" geklaut

Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Miltenberg unter Tel. 09371/9450 zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Miltenberg. Am Samstag in den frühen Morgenstunden gegen 1 Uhr wurde in der Mainzer Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten beim verantwortlichen Fahrzeugführer eines Fords festgestellt. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Der 24-jährige Fahrer räumte schließlich ein am Vorabend Marihuana geraucht zu haben. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme. Den aus dem Landkreis stammenden Mann erwartet nun eine saftige Geldbuße und ein Fahrverbot.

mkl/Polizei Miltenberg