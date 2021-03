Miltenberg-Breitendiel: Ohne Fahrerlaubnis mit Daimler-Chrysler-Lkw unterwegs

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser nicht die für das Gespann erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Miltenberg

Miltenberg. In der Zeit zwischen dem 28. Februar, 20.30 Uhr, und 6.März, 13.30 Uhr, ereignete sich in Miltenberg, in der Ludwigstraße, auf Höhe der Hausnummer 4 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne dem Geschädigten seine Unfallbeteiligung anzugeben oder eine Schadensregulierung mit dem Geschädigten zu ermöglichen. Nach Angaben des Geschädigten stellte dieser im Unfallzeitraum seinen Audi an der Unfallörtlichkeit ab. Als er dann am 6.März zu seinem Wagen zurück kam, stellte er eine Eindellung am linken hinteren Kotflügel fest. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Kleinheubach am REWE-Markt-Parkplatz

Kleinheubach. Am Samstag erschien der Geschädigte und Halter des Renault, Megane, bei der Polizeiinspektion Miltenberg und erstattete Strafanzeige, wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen „Unbekannt". Nach seinen Angaben bei der Anzeigeerstattung stellte er seinen Wagen in der Zeit zwischen Freitag, 7.45 Uhr, und 10.50 Uhr, auf dem REWE-Markt-Parkplatz in Kleinheubach, In der Seehecke, ab. Als er gegen 10.50 Uhr, zu seinem Wagen zurück kam, stellte er einen Streifschaden an der rechten hinteren Türe, oberhalb des rechten Radlaufs fest. Zum Unfallverursacher konnten bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Hinweise erlangt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kleinheubach

Kleinheubach. Am Samstag, gegen 9.15 Uhr, ereignete sich in Kleinheubach, auf der Staatsstraße 2441, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Fahrer des unfallverursachenden BMW, verletzte. Der Fahrer des BMW-Mini, befuhr zum Unfallzeitpunkt die Brückenauffahrt, von der Hauptstraße in Kleinheubach kommend in Richtung Kreisverkehr Kleinheubach. Zum selben Zeitpunkt befuhr der Fahrer eines Lkw-Mercedes die bevorrechtigte Staatsstraße 2441, von Großheubach kommend, in Fahrtrichtung Kreisverkehr/Kleinheubach. An der Einmündung der Brückenauffahrt in die bevorrechtigte Staatsstraße missachtete der Fahrer des BMW die Vorfahrt des querenden Lkw und fuhr in die bevorrechtigte Staatsstraße ein. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Pkw, BMW, verletzte sich hierbei und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Erlenbach eingeliefert. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf rund 12500 Euro geschätzt. > unser Bericht

Sachbeschädigung in Bürgstadt

Bürgstadt. In der Zeit zwischen dem 20. Februar bis 5.März, wurde in Bürgstadt,in der Hauptstraße, bei einer dort ansässigen Firma, die im Eingangsbereich befindliche Werbetafel durch eine unbekannte Person vorsätzlich beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt

mkl/Polizei Miltenberg