Miltenberg: Unfall auf der Brückenauffahrt

Dies erkannte ein hinter ihm fahrender, 26-jähriger Fahrer eines Opel zu spät und fuhr auf den VW auf. Die beiden Autos wurden im Front- bzw. Heckbereich stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9000 Eur

Auto mutwillig beschädigt

Miltenberg. In der Zeit von Freitag, 9.30 Uhr bis 18.15 Uhr, wurden an einem VW, welcher in der Breitendieler Straße geparkt war, die beiden rechten Reifen durch Eindrehen von Schrauben und Nägel durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.