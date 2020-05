Miltenberg: Angetrunkener Unfallverursacher

Ein Ford-Fahrer in der Luitpoldstraße, in Miltenberg, musste am Mittwoch gegen 21.00 Uhr verkehrsbedingt an einer Ampel stehen bleiben. Ein nachfolgender Dacia-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der Ford-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher nach Alkohol roch. Der dann folgende, freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,9, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Verursacher wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Großheubach

Eine Betonwand an der Staatsstraße 2309 wurde in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag (03.05.-05.05.) von Unbekannten auf einer Länge von 40 Meter besprüht und verunstaltet. Die Schmierfinken benutzten die Farben schwarz, rot, grün und weiß. Der Schaden durch die Verschandelung wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat diesbezüglich Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

stru/Polizei Miltenberg