Miltenberg: 16-jähriger Mountainbiker verliert gegen sprintstarken Polizisten

Der 16-jährige Fahrradfahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizei. Er fluchtete zuerst mit seinem Mountainbike, stellte dieses ab und rannte anschließend davon. Hierbei konnte er von einem sprintstarken Polizisten eingeholt und gestellt werden. Bei der Kontrolle gab er an, generell vor der Polizei „Angst“ zu haben und deshalb gefluchtet zu sein. Möglicherweise war jedoch seine Alkoholisierung, welche 1 Promille uberstieg, ursächlich fur seine Angst.

Versuchter Zypressendiebstahl



GROSSHEUBACH. Aus einem Vorgarten in der Friedhofstraße haben am Samstagabend

gegen 20.30 Uhr 5-6 dunkel gekleidete Jugendliche gemeinsam eine Zypresse entwendet.

Als diese von einem Zeugen angesprochen wurden, ließen sie die Pflanze fallen und fluchteten. Die Jugendlichen waren alle dunkel gekleidet. Unter ihnen befand sich eine etwas kräftigere Frau mit schulterlangen blonden Haaren.



Rucksack entwendet



MILTENBERG. Am Freitag gegen 11 Uhr wurde im Bereich des Campingplatzes ein

Rucksack entwendet. In dem kleinen grauen Rucksack befanden sich diverse Karten sowie

Bargeld. Die Eigentumer hatten diesen kurzzeitig auf einer Bank abgestellt. Als sie zuruck kamen, war

dieser nicht mehr da. In unmittelbarer Tatortnähe hielt sich eine Gruppe von vier jungen

Frauen auf.

Überlaute Musik



BÜRGSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses lautstark gefeiert. Kurz nach Mitternacht ermahnte die Polizei die

Feiernden im Unteren Steffleinsgraben zum ersten Mal zur Ruhe. Nachdem diese die Mahnung ignorierten und kurz darauf erneut die Nachtruhe störten, erwartet die Verantwortliche nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

VW verkratzt



BÜRGSTADT. Am Freitag zwischen 16 und 19 Uhr hat ein bislang Unbekannter einen

schwarzen VW verkratzt. Der Pkw parkte ordnungsgemäß in der Freudenberger Straße, als

der Täter mit einem unbekannten Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite einen ca. 1,5m langen Kratzer verursachte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.



mkl/Polizei Miltenberg