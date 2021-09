Miltemberg: Motorhaube von Toyota zerkratzt

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150€. Zeugen werden gebeten sich bei der Miltenberger Polizei unter 09371-9450 zu melden.

Bürgstadt. Am Samstagabend gegen 19.55 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Peugeot die St 507 von Bürgstadt in Richtung Eichenbühl. Aus zunächst unbekannten Gründen kollidierte sie hierbei zweimal mit der rechten und linken Leitplanke. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85mg/l, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme auf hiesiger Polizeiinspektion erfolgte. Weiterhin wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin sichergestellt. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. An ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.