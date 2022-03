Millionenschaden bei Großbrand in Aschaffenburg

Lagerhalle in der Obernburger Straße in Vollbrand

Gegen 18:30 Uhr ging bei Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand einer Lagerhalle im Kompostwerk in der Obernburger Straße ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Halle bereits in Vollbrand.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner in den Stadtteilen Nilkheim, Leider und Hafen gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zusätzlich wurde eine Katwarn- und Nina-Meldung versendet. Vorsorglich wurden in der Umgebung Messungen vorgenommen. Eine akute Gefährdung war am Abend nicht festzustellen. Aufgrund der Löscharbeiten kam es im Bereich der Großostheimer und Obernburger Straße zu Sperrungen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Abend ihre Arbeit aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im siebenstelligen Bereich liegen.

Weitere Bilder und Videos zur Meldung folgen.

joma/Polizei Unterfranken