Mikrowellengerät kokelt - Feuerwehreinsatz in Thüngen

Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Thüngen, Stetten, Binsfeld und Karlstadt wurde festgestellt, dass lediglich Essen in der Mikrowelle angekockelt war und dadurch Qualm aus der Küche drang. Die 78-jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Illegale Müllablagerung in Wiesenfeld - Polizei sucht Verursacher

Wiesenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein Unbekannter lagerte vergangenen Freitag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr, seinen aus zwei Neonröhren, Glaswolle, Pressspahn und Plastik bestehenden Müll, bei einem Strommast in Wiesenfeld, am Ende der Straße zur Ziegelei, ab.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die PI Karlstadt unter 09353/97410 entgegen.

Zeugen gesucht - Neues Garagentor eingedellt und zerkratzt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde das Garagentor einer freistehenden Garage in Zellingen in der Leichtmühlstraße von einem bislang Unbekannten eingedellt und zerkratzt. Das Garagentor war erst in der vergangenen Woche neu eingebaut worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Die PI Karlstadt bitte um Hinweise unter 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt