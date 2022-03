Michelstadt: Chevrolet prallt gegen Ampelmast

An der Kreuzung B45/ Hammerweg kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und pralle mit seinem Fahrzeug frontal gegen den dortigen Ampelmast. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizisten ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem unverletzten Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wird sich

der Sportwagenfahrer in einem Strafverfahren verantworten müssen. Der Sachschaden an dem Chevrolet und der Ampel wird mit ca. 7500 Euro beziffert.