Michaelismesse 2022: Videoüberwachung auf Festplatz

Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit der Volkfestbesucher werden auf der Miltenberger Michaelismesse in diesem Jahr auch Videokameras am Festgelände offen installiert. Dies teilt die Polizei mit. Sie verfolgt durch die offen angebrachten und deutlich gekennzeichneten Kameras insbesondere präventive Ziele, um die bereits beispielhaft genannten Vorkommnisse noch besser verhindern zu können. Sollte es dennoch zu einer Straftat kommen, erleichtern die Aufzeichnungen die Identifizierung von Straftätern und deren beweiskräftige Verfolgung, was sicher auch ganz im Sinne der Opfer liegt, so die Mitteilung.

Gemäß den datenschutzrechtlichen Vorgaben werden die fünf Örtlichkeiten, an denen eine Videoüberwachung stattfindet, demnach mit Hinweisschildern offen gekennzeichnet. Die Aufzeichnungen werden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht, es sei denn sie dienen als Beweismittel in einem konkreten Ermittlungsverfahren. Bei einer gemeinsamen Katastrophenschutzübung bereiten sich alle Hilfsorganisationen auf die Michaelismesse vor. Dafür ist am 19. August, ab 20:00 Uhr geben, bei der das Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen geprobt wird. In dieser Zeit ist die Durchgangsstraße in Miltenberg für den Verkehr gesperrt.