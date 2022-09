Michaelismesse 2022: Polizei zieht Bilanz - 135 Vorfälle

Das Sicherheitskonzept ist aus polizeilicher Sicht voll aufgegangen. Trotz des hohen Besucheraufkommens ist es zu vergleichsweise wenigen Sicherheitsstörungen und Straftaten gekommen.

Polizeibilanz der zehn Tage Messebetrieb

Nicht zuletzt aufgrund des anzunehmenden Besuchermagnets „neues Festzelt" und der pandemiebedingten Zwangspause war zum Festbetrieb mit einem sehr hohen Besucheraufkommen und entsprechenden Sicherheits- und Ordnungsstörungen auf dem Festgelände sowie im Umfeld der Veranstaltung zu rechnen.

Für die Einsatzkräfte war es während des Veranstaltungszeitraums zu 135 polizeilich relevanten Vorfällen gekommen. Hervorzuheben sind hierbei acht Körperverletzungsdelikte, acht Diebstahlsdelikte, vier Fälle von Beleidigung, eine Sachbeschädigung sowie insgesamt zehn sonstige Ordnungswidrigkeiten. Über die zehn Tage gab es zudem zwei Fälle von Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, bei denen die Polizisten und Polizistinnen glücklicherweise unverletzt geblieben sind.

Die Polizei musste insgesamt 28 Mal einen Platzverweis bzw. ein Messeverbot aussprechen. In zehn Fällen kamen die Beamten nicht umhin, Personen gefahrenabwehrend in Gewahrsam zu nehmen.

Hoher Einsatzwert der offenen Videoüberwachung

Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit der Volksfestbesucher wurden in diesem Jahr auch Videokameras am Festgelände offen installiert. Aus Sicht der einsatzführenden Polizeiinspektion Miltenberg hat sich der Einsatz der Kameras bereits gelohnt. Neben der nur schwer messbaren Präventivwirkung zeigte sich der Einsatzwert auch spürbar im Bereich der Strafverfolgung. So konnte eine Sachbeschädigung an einem Eisstand beweiskräftig gesichert werden. Einen Diebstahl aus einem Getränkelager konnten die Beamten über die Kameras sogar unmittelbar beobachten und den Dieb auf frischer Tat festnehmen. Zur Beweisführung im Zusammenhang mit weiteren Delikten stehen die Auswertungen des Bildmaterials derzeit noch aus.

Weitestgehend friedlicher Veranstaltungsverlauf

In Anbetracht der Dauer sowie der Anzahl der Veranstaltungsbesucher bewertet die Polizei den Verlauf der Michaelismesse trotz der benannten Vorkommnisse als weitestgehend friedlich und den Polizeieinsatz als gelungen.

Auch bei zukünftig stattfindenden Messen wird die Miltenberger Polizei mit Unterstützungskräften präsent sein, um ein friedliches Volksfest zu gewährleisten und Straftaten und Ordnungsstörungen konsequent zu unterbinden.

Mitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken