Metallteile bei Baustelle in Laufach geklaut

In der Zeit vom 09. bis 12. Dezember 2021 wurden durch bisher unbekannte Täter an der Bahnstrecke zwischen Würzburg und Frankfurt im Bereich der Ortschaft Laufach, auf ca. 600m Länge, diverse Erdverbinder entwendet. Diese waren an den neu errichteten Schallschutzwänden angebracht.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls durch die Bundespolizei Würzburg eingeleitet. Diese sucht nun Zeugen, welche am vergangenen Wochenende verdächtigte Fahrzeuge, Personen oder sonstige Wahrnehmungen an der Baustelle in Laufach beobachtet haben. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Tel. Nr. 0931 32259 0 entgegen.

vd/Bundespolizei