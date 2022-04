In Schlangenlinien auf der A3 - Fahrer betrunken

Weibersbrunn, A 3 Ri. Würzburg. Am Montag gegen 1 Uhr stellte eine Streife der Verkehrspolizei fest, dass ein vor ihr fahrender VW auf dem rechten Fahrstreifen in Schlangenlinien unterwegs war. Der Wagen sollte daher an der Anschlussstelle Rohrbrunn angehalten werden und zunächst mit dem Streifenwagen die Autobahn verlassen. Der VW folgte dem Streifenwagen vorübergehend. Als das Streifenfahrzeug in die Rastanlage Spessart-Süd einfuhr, beschleunigte der Autofahrer sein Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle über die Hauptfahrbahn der A 3 in Richtung Süden.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde das Fahrzeug ca. eine halbe Stunde später vor einem Hotel an der Anschlussstelle Wertheim festgestellt. Der Fahrzeugführer und alleinige Insasse schlief im Pkw und hielt eine Bierflasche in der Hand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Bei dem 32-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Sein Führerschein wurde sofort sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden.

Metallteil auif A3 bei Goldbach - fünf Autos beschädigt

Ein verlorenes Metallteil auf der Autobahn 3 hat am Sonntagmittag bei Goldbach mehrere Autos beschädigt, die in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs waren. Fünf Fahrzeuge, die auf der A 3 in Richtung Süden unterwegs waren, überfuhren ein Metallteil, welches auf der Fahrbahn lag. Das Teil wurde durch die Verkehrsteilnehmer, die darüber fuhren, über alle Fahrstreifen geschleudert, sodass es zu diversen Zusammenstößen kam. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 8600 Euro. Drei der fünf beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt den Verlust eines Metallteiles beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei in Hösbach zu melden.

Untre Drogen auf der A3 bei Weibersbrunn unterwegs

Weibersbrunn, A 3 Ri. Würzburg. Ein VW mit ungarischer Zulassung wurde am Sonntagnachmittag einer Schleierfahndungskontrolle unterzogen. Beim Fahrer des Fahrzeugs wurden direkt zu Beginn der Kontrolle bereits verschiedene drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Im Rahmen einer Durchsuchung wurde im Pkw eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt.

Der 43-jährige Autofahrer wurde nach einigen Tests als fahruntauglich eingestuft und räumte ein, zwei Stunden vor der Kontrolle Amphetamin konsumiert zu haben. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde für 24 Stunden unterbunden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach