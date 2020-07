Messerstich am Volksfestplatz: Polizei identifiziert 22-Jährigen

(Aktualsierte Fassung vom 3. Juli 2020)

Die Pressestelle der Polizei bestätigte entsprechende Informationen unseres Medienhauses, wonach ein Mann durch einen Stich in den Bauch dabei verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es laut Michael Zimmer gegen 1.15 Uhr in der Nacht zum Donnerstag zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen am Volksfestplatz. Dabei sei es zu dem Messerstich gekommen, bei dem ein Mann schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Insgesamt mussten zwei personen ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Zuge intensiver Ermittlungen ist es dern Polize gelungen, einen 22-Jährigen zu identifizieren, der einen 19-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll, meldet die Polizei Unterfranken am Freitag.

Nach den derzeitigen Ermittlungsergebnissen waren zunächst zwei Personen in einer Gaststätte in der Darmstädter Straße in Streit geraten, weitere Beteiligte solidarisierten sich mit den unterschiedlichen Parteien. In der Folge kam es gegen 1.15 Uhr zu der Auseinandersetzung auf dem Volksfestplatz, im Zuge derer ein 19-Jähriger eine Stichverletzung im Bauch erlitt. Ein Gleichaltriger wurde leicht verletzt von Polizeibeamten aus dem Main an Land gebracht. Er erlitt unter anderem Hämatome und blieb leicht verletzt.

Rasch anwesende Streifen der Aschaffenburger Polizei nahmen insgesamt fünf Beteiligte vor Ort fest. Auf welche Art und Weise diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist Gegenstand der noch andauernden, intensiven Ermittlungen. Herauskristallisiert hat sich zwischenzeitlich der dringende Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Aschaffenburger. Er soll für die Stichverletzung beim drei Jahre jüngeren Geschädigten verantwortlich sein.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Straftaten dauern an, meldet die Polizei Unterfranken

rbb/Meldung der Polizei Unterfranken