Messerstecherei vor Club in Aschaffenburg

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Club in Aschaffenburg wurde ein Mann durch Messerstiche verletzt.

Gegen 23.30 Uhr rückte ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu der Streitigkeit in der Würzburger Straße an. Nach ersten Informationen war bei einer Auseinandersetzung ein Mann durch Messerstiche verletzt worden. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Augenreizungen durch Pfefferspray

Mehrere Personen erlitten durch Pfefferspray Augenreizungen und mussten ambulant durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ein Tatverdächtiger wurde durch die Polizei noch vor Ort festgenommen und auf die Dienststelle in Aschaffenburg verbracht.

Während des Großeinsatzes war die Würzburger Straße in beiden Richtungen komplett gesperrt.

Bezüglich des genauen Ablaufs haben noch in der Nacht Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Hettler

Mehr dazu später an dieser Stelle.