Messereinsatz bei Auseinandersetzung in Miltenberg

Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz, wobei ein 20-Jähriger am Handgelenk verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen den am Geschehen beteiligten 22-jährigen Mann, der in Miltenberg wohnhaft ist, wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung mittels eines Messers ermittelt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Großheubach. Bei einer Personenkontrolle am Montag, gegen 21:20 Uhr in der Eichenstraße, wurden neben zwei Joints auch knapp über 5 Gramm Marihuana sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.