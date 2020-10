Messer statt Stöckchen geworfen

Gegen 14.15 Uhr führten zwei Jugendliche ihre Vierbeiner auf einem Weg am Mainufer in der Nähe der Schwimmbadstraße aus. Einer der beiden erkannte Polizeibeamte in Zivil, die dort ebenfalls unterwegs waren – wohl, weil er schon öfter mit diesen zu tun gehabt hatte. Der 15-Jährige warf einen Gegenstand auf ein angrenzendes Feld. Es habe sich um einen Stock gehandelt, den sein Hund apportieren solle, sagte er den Beamten.

Das Tier machte allerdings keinerlei Anstalten dazu. Warum, war schnell klar: Der vermeintliche Stock entpuppte sich als verbotenes Butterfly-Messer – für einen Hund sicher nicht das richtige Spielzeug.

fka