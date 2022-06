Mespelbrunn: 20-Jährige beißt Polizeibeamte

Die junge Frau war zuvor vor fahrende Autos gesprungen und hatte mit Steinen um sich geworfen. Weiterhin bespuckte sie einen Passanten, welcher seine Hilfe anbot. Die Einsatzkräfte der Polizei traf die 20-Jährige wenig später auf der Hauptstraße an. Gegenüber den Polizeibeamten reagierte die Dame sehr aggressiv, sodass sie zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Dabei kam es zu den tätlichen Übergriffen.

Die 20-Jährige wurde anschließend aufgrund ihrer offenbar psychischen Belastung in einer psychiatrischen Einrichtung amtlich untergebracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet. Die verletzten Einsatzkräfte konnten ihren Dienst fortsetzen.

Autofahrerin kippt mit VW um

Bessenbach. Eine 18-jährige Fahranfängerin ist am Montagabend auf einem Wiesengrundstück an der Staatsstraße 2312 mit ihrem VW umgekippt. Sie versuchte dort ihr Auto zu wenden. Dabei übersah sie allerdings das abrupte Ende der steil abschüssigen Wiese und kippte mit der Front ihres Fahrzeugs vornüber in den Graben. Beim Aufprall stieß die Fahrzeugführerin gegen das Lenkrad und wurde leicht verletzt. Sie klagte anschließend über Kopf- und Rumpfschmerzen. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Brand in Winzenhohl

Hösbach. Am Montagabend haben in der Marinenstraße insgesamt vier Mülltonne und eine danebenliegende Matratze gebrannt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, ohne dass ein größerer Sachschaden oder eine Gefahr für Anwohner entstand. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei von einer Brandlegung aus. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang noch nicht.