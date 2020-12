Mercedes zu schnell bei Nässe - Unfall auf der A45

Am Dienstag befuhr gegen 23 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Daimler die A45 in Richtung Gießen. Auf Höhe der Anschlussstelle Alzenau-Mitte verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw schleuderte daraufhin in die Mittelleitplanke und kam im Anschluss entgegen der Fahrtrichtung am Mittelstreifen zum Stehen. Der Fahrer, wie auch sein 24-jähriger Beifahrer blieben hierbei unverletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Zwecks Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos musste die A45 für ca. 15 Minuten gesperrt werden.

Kleintransporterfahrer steht unter Drogen

Markheidenfeld, Kreis Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Kleintransporterfahrers auf der A3 stellten die Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag gegen 23:30 Uhr drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Fahrer gab zudem auf Vorhalt den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln zu. Der Herr musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, seine Weiterfahrt wurde unterbunden, ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Fahrer fährt ohne ausreichende Fahrerlaubnis bei Polizei vor

Hösbach, Kreis Aschaffenburg. Am Dienstag fuhr gegen 14 Uhr ein 22-jähriger mit seinem Pkw-Autotransportanhänger-Gespann bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach vor, um ein anderes hier abgestelltes Fahrzeug abzuholen. Bei der Überprüfung des 22-Jährigen stellte der aufnehmende Beamte allerdings fest, dass der Herr keine ausreichende Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeuggespann besaß. Die Weiterfahrt des Mannes und die geplante Fahrzeugabholung wurden daraufhin unterbunden. Gegen den Herrn wurde zudem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, zudem musste er vor Ort eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe hinterlegen.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg