Mercedes prallt bei Alzenau in Audi: 20.000 Euro Schaden

Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2443 zwischen Hörstein und Karlstein zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 55-jährige Fahrerin eines Mercedes fuhr von Karlstein aus in Richtung Hörstein. An der Auffahrt auf die BAB 45 wollte die Mercedesfahrerin nach links in die Autobahnauffahrt abbiegen. Hierbei übersah sie allerdings einen 49-jährigen Audifahrer der ihr aus Richtung Hörstein entgegen kam. Beide Fahrzeuge prallten ineinander und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Alzenau. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag wurde ein in der Burgstraße auf dem Parkplatz vor der Post geparkter schwarzer Mercedes C220 durch ein anderes Fahrzeug vorne links am Kotflügel beschädigt. Offensichtlich stieß der noch unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes und entfernte sich anschließend ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Stromkasten beschädigt

Schöllkrippen. In den Wochen vor Weihnachten wurde ein Stromverteilerkasten in der Laudenbacher Straße in Schöllkrippen durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Auch hier kam der unbekannte Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Tür beschädigt

Mömbris. Im Laufe der zwei Wochen vor Weihnachten wurde eine Tür im Obergeschoss des Gemeindehauses Mömbris in der Kirchstraße eine Tür zu einem Lagerraum des BRK aufgebrochen. Aus dem Lagerraum selbst wurde offenbar nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Alzenau