Mercedes nach Unfall bei Aschaffenburg nur noch Schrott

Nur noch Schrottwert hat ein Mercedes nach einem Verkehrsunfall in der Silvesternacht auf der A3 bei Aschaffenburg.

Gegen 23 Uhr war ein 63-jähriger Mercedesfahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als an seinem Fahrzeug in Höhe Aschaffenburg vermutlich ein Reifen platzte. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes kollidierte mit der Außenleitplanke, schleuderte über die komplette Fahrbahn und kam schließlich nach einem weiteren Anstoß mit der Mittelleitplanke auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Sowohl der Fahrer, wie auch seine Mitfahrerin wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, blieben jedoch unverletzt.

Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit Kräften der Ständigen Wache und des Löschzugs 3 Damm im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen.

Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges auf einem Fahrstreifen vorbeifließen.

Ralf Hettler