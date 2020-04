Mercedes landet in Stockstadt auf dem Dach

Kurz nach Mitternacht fuhr ein 18-Jähriger von der Schwarzwaldstraße kommend am Kreisverkehr in die Obernburger Straße ortseinwärts. Unmittelbar nach dem Kreisel kam der Fahranfänger nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg, überschlug sich an einer Böschung und landete auf dem Dach vor einer Garagenanlage.

Der Fahrer überstand den Unfall augenscheinlich unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden – es musste von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als zehntausend Euro.

Die Feuerwehr Stockstadt sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus.

rah