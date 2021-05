Mercedes landet auf dem Dach bei Mömlingen - Ersthelfer befreit Fahrer

Gegen 17 Uhr war der 87-jährige Mercedes-Fahrer auf der B426 aus Richtung Höchst kommend in Fahrtrichtung Mömlingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Mömlingen kam der Mann aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter in einem Graben entlang, bevor er in einen Wasserdurchlass prallte, wo sich das Auto überschlug und auf dem Dach landete. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte ein Ersthelfer den Fahrer aus seinem Wagen befreien.

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 87-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Mercedes entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf über zehntausend Euro summiert. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mömlingen sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und lenkte den Verkehr. Bis zur Bergung des Mercedes stand nur eine Fahrspur zu Verfügung.

mkl/Ralf Hettler