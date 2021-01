Mercedes kracht auf Mercedes in Mainaschaff

Ein Mercedes-Fahrer fuhr zur Unfallzeit auf der Johann-Dahlem-Straße ortseinwärts und wollte nach links auf das Gelände eines Supermarkts abbiegen. Dabei übersah er einen weiteren Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der beiden Mercedes auf einen Audi geschoben. Dieser wartete im Bereich der Grundstücksausfahrt des Supermarkts. Beide Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Audi wurde leichter beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Verstoß gegen Verstoß gegen Ausgangssperre

Großostheim. Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, wurde ein junger Mann in der Babenhäuser Straße in Großostheim angetroffen. Aufgrund der geltenden Ausgangssperre ab 21 Uhr sollte er sich ausweisen. Da er sich partout weigerte, seine Personalien anzugeben, wurde er zur Identitätsfeststellung zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Hier sollte er nach Ausweispapieren durchsucht werden. Hierbei leistete er mit Gewalt Widerstand gegen die Maßnahme. Erst durch weitere EDV-gestützte Ermittlungen konnten die Personalien des Herrn festgestellt werden. Es handelte sich um einen 22-jährigen Großostheimer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme veranlasst, um die Schuldfähigkeit des Mannes zur Tatzeit zu klären. Er stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurde der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen, um seinen Drogenrausch auszunüchtern und weitere Straftaten zu verhindern.