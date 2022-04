Mercedes kommt bei Feldkahl von der Straße ab

Eine 72-Jährige war um kurz vor 13 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Straße Am Heigenberg von Rottenberg kommend in Richtung Feldkahl unterwegs. Auf Höhe der Gemarkungsgrenze, kurz vor dem Golfplatz, kam sie in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab, prallte gegen mehrere Bäume und kam an einem Abgrund zum Stehen.

Da anfangs nicht klar war, ob die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt ist, waren die Feuerwehren Feldkahl-Rottenberg, Hösbach und Königshofen zur technischen Hilfeleistung alarmiert.

Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnten Helfer die Frau aus dem Auto befreien. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen kam sie mit leichten Verletzungen davon. Die Feuerwehren sicherten das Auto zum Abgrund hin ab, sperrten die Strecke und leiteten den Verkehr um. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges war die Straße komplett gesperrt.

Der Mercedes hat nur noch Schrottwert, er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000 Euro summieren.

Ralf Hettler