Mercedes kommt auf A3 bei Weibersbrunn von Fahrbahn ab

Gegen 19.45 Uhr war ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer mit einer gleichaltrigen Begleiterin auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Weibersbrunn verlor er bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, landete in der Grüninsel zwischen Auffahrts- und Abfahrtsbereich und kam stark beschädigt über einem Graben zum Stehen.

Glück im Unglück hatten beide Insassen, sie blieben unverletzt. Die alarmierten Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff wie auch die Besatzung eines Retttungswagens mussten nicht tätig werden und konnten die Einsatzstelle unmittelbar nach dem Eintreffen wieder verlassen. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste ein Bergungsunternehmen mit einem Kran anrücken. Der Schaden summiert sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler