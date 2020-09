Mercedes in Elsenfeld ausgebrannt

Der Fahrer des Mercedes war gegen 9 Uhr am Mittwoch von Erlenbach am Main (Kreis Miltenberg) kommend in Richtung Elsenfeld unterwegs, als er technische Probleme mit seinem Wagen hatte. Es gelang den Mann noch, das Auto am Straßenrand abzustellen und den Mercedes zu verlassen, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging.

Bis die Feuerwehren aus Elsenfeld und die Werksfeuerwehr des Industriecenters Obernburg am Brandort ankamen, stand der Mercedes bereits lichterloh in Flammen. Bis zum Ende der Löscharbeiten musste die Staatsstraße für eine knappe halbe Stunde voll gesperrt werden, danach konnte der Verkehr einseitig an der Brandstelle vorbeigeführt werden, bis das ausgebrannte Fahrzeug geborgen war.