Mercedes in Bürgstadt zerkratzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Bürgstadt (Landkreis Miltenberg) in der Jahnstraße ein blauer Mercedes beschädigt worden. Die komplette Beifahrerseite wurde mit einem spitzen Gegenstand verkratzt und der Außenspiegel wurde abgetreten. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 3000,- EUR belaufen.

Handwasserpumpe gestohlen

Miltenberg. Im Laufe der vergangenen Woche ist aus einem Gartengrundstück am Altstadtweg in Miltenberg eine Handwasserpumpe mit zwei angebauten Absperrventilen gestohlen worden. Die Pumpe hat einen Wert von ca. 200,- EUR.

Quelle: Polizei Miltenberg/ lesa