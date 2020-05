Mercedes flüchtet nach Unfall in Schöllkrippen

Am Mittwoch gegen 20:00 Uhr fuhr eine 17-Jährige in Begleitung ihres Vaters mit einem blauen VW Golf von Blankenbach kommend in der Waagstraße in Richtung Hofstädten als ihr ein weißer G-Klasse Mercedes mit Anhänger entgegenkam. In einer dortigen Rechtskurve stieß der Anhänger mit der linken Seite gegen die linke Fahrzeugfront des VW Polo. Am VW Polo entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. In einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte die G-Klasse samt Anhänger nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Alzenau hat nun Ermittlungen wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet, da die fahrzeugführende Person der G-Klasse den gesetzlichen Pflichten nicht nachkam. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu

setzen.

Alzenau. Am Mittwoch, zwischen 09:15 und 12:20 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Baumarktparkplatz in der Daimlerstraße gegen einen dort geparkten schwarzen VW Up. An dem VW entstand an der linken hinteren Stoßstange ein Unfallschaden von ca. 500 Euro. Polizeiinspektion Alzenau ermittelt nun wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof Dettingen

Karlstein-Dettingen. Am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde am Bahnhof ein abgeschlossenes weißes Damenrad entwendet. Die Polizeiinspektion Alzenau hat nun Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Alzenau. Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr wurde auf der Staatsstraße 2305 auf Höhe Industriestraße ein Opel Astra, der aus Richtung Michelbach kam, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrzeugführer sowie am Fahrzeug war alles ordnungsgemäß. Der 32 jährigen Beifahrer jedoch war im Besitz von 3 Marihunadolden. Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen, wurde der 32-Jährige vor Ort entlassen.

Sachbeschädigung an Auto

Schöllkrippen-Hofstädten. Zwischen Dienstag um 20:00 Uhr und Mittwoch um 17:30 Uhr wurde eine in der Scheuerbornstraße geparkte Mercedes A-Klasse durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Am Heck entstand ein Lackschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizeiinspektion Alzenau hat Ermittlungen wegen dem Verdacht der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung und Diebstahl auf dem Pausenhof

Mömbris. Zwischen dem 22. und dem 25. Mai wurden im Außenbereich der Schule in Frohnhofen die einbetonierten Haltestangen des Sonnensegels abgebrochen und die Halterungen hierfür entwendet. Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt nun wegen dem Verdacht der Sachbeschädigung und des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

xere/Polizei Alzenau