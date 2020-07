Mercedes-Fahrer unter Drogen verursacht Unfall - Zwei Verletzte in Aschaffenburg

Am Dienstagabend, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein Mercedes die Würzburger Straße in Richtung Haibach. Am Kreisverkehr zur Kulmbacher Straße musste ein vorausfahrender Pkw Fiat verkehrsbedingt abbremsen. Der 34-jährige Mercedes-Fahrer nahm dies zu spät wahr und fuhr auf das Heck des Fiat auf, woraufhin dieser weiter auf einen vorausfahrenden Mini geschoben wurde.

Der 26-jährige Fiat-Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die restlichen Beteiligten blieben unverletzt. Der Unfallverursacher wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Da dieser positiv auf THC verlief, musste der 34-Jährige die Streife mit auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Mercedes-Fahrer verursachte mehrere tausend Euro Sachschaden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet.

Unfallflucht in Goldbach

Goldbach. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Montag, in der Zeit von 18 Uhr bis 19:15 Uhr, mit einem Pkw Seat und entfernte sich ohne weitere Verständigung. Der Seat war auf einem Parkplatz in der Hauptstraße zwischen Goldbach und Unterafferbach abgestellt und weist nun einen abgefahrenen Außenspiegel auf. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der A3 bei Weibersbrunn

Weibersbrunn. Am Samstagmittag, befand sich am rechten Fahrbahnrand der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Passau/Linz ein Pannenfahrzeug. Dies wurde durch eine Streife mittels eines dreibeinigen Warnschildes abgesichert. Offenbar wurde dieses Warnschild (Triopan) aufgrund einer starken Windböe auf den rechten, von insgesamt drei Fahrstreifen verschoben. Aufgrund dessen musste gegen 13:15 Uhr ein unbekannter Pkw zügig auf die mittlere Fahrspur ausweichen. Hierdurch wurde ein Pkw VW vom mittleren, auf den linken Fahrstreifen verdrängt.

Es kam zu keinerlei Fahrzeugkontakt, jedoch berührte der VW-Fahrer mit den linken Pkw-Reifen den linken Bordstein. Die Reifen wurden im dreistelligen Bereich beschädigt. Glücklicherweise kam es zu keinem weiteren Unfallgeschehen. Niemand wurde verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die ergänzende Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Großostheimer Jugendheim beschädigt

Großostheim. Ein unbekannter Täter schlug im Zeitraum von Freitag bis Dienstag ein Loch in die Holzfassade des Jugendheimes in der Bachgaustraße. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Mülltonnen-Dieb in Kleinostheim

Kleinostheim. In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein unbekannter Täter eine blaue Papiermülltonne aus einem Hof im Reinhard-Heraeus-Ring. Von dem Täter fehlt jede Spur.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg