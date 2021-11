Gegen 11.30 Uhr fuhr dort ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer in einem Vito im zweispurigen Bereich der Bundesstraße 469 von Trennfurt kommend in Richtung Miltenberg. Kurz vor Laudenbach geriet der Transporter dann nach rechts in die Böschung, fuhr dort noch 50 Meter weiter und prallte dann auf eine Mauer. Auf dieser kam das Auto schließlich zum Stillstand und drohte umzukippen.

Die Feuerwehr Trennfurt sicherte den Mercedes, regelte den Verkehr und reinigte die Straße. Für die Bergung des Unfallfahrzeugs wurde ein Abschleppdienst samt Kran gerufen. Mit Unterstützung der Feuerwehr hob der Kran den Transporter von der Mauer. Bis zum Abschluss der Arbeiten konnte der Verkehr nur über eine Spur fließen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zur Folge auf weit mehr als 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

rah/grr