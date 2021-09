Mercedes-Fahrer bei Unfall auf Firmengelände in Großostheim leicht verletzt

+12 weitere Bilder Verkehrsunfall in Großostheim

Kurz nach 9 Uhr war der 36-Jährige mit seinem Mercedes auf der Bauhofstraße unterwegs, als von links ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug von der Stockstädter Straße in Bauhofstraße einbiegen wollte. Vermutlich erschrack der Mercedes-Fahrer so sehr, dass er mit seinem Fahrzeug nach rechts zog und gegen ein Schiebetor prallte. Er fuhr über das Betriebsgelände Zimmerei und kollidierte dort mit einem Holzstapel, an welchem kurz zuvor noch Mitarbeiter der Zimmerei tätig waren. Anschließend prallte der Mercedes gegen einen Container und kam zum Stehen. Der 36-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Firmenmitarbeiter auf dem Gelände kümmerten sich umgehend um den Betroffenen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Er musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mercedes hat nur noch Schrottwert. Das Auto wurde abgeschleppt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler