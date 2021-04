Mercedes fährt durch Aschaffenburger Bahnhofshalle

Was zunächst wie ein möglicherweise schwerer Unfall oder ein Anschlag klang, stellte sich jedoch als nicht sonderlich aufsehenerregend heraus. Der Bundespolizei zufolge bog der graue Mercedes mit Offenbacher Kennzeichen gegen 8.10 Uhr von der Ludwigstraße entgegen der Einbahnstraße in die Ausfahrt des Bahnhofsparkhaus ab. Dann bog er auf Höhe des McDonald's rechts ab und fuhr in Schrittgeschwindigkeit durch die Bahnhofshalle. Am Haupteingang fuhr er wieder aus der Halle heraus und davon.

Wie der Mercedes-Fahrer es schaffte, zwischen den Pollern hindurch zurück auf die Straße zu kommen, ist laut der Bundespolizei noch unklar. Ebenso die Frage, wieso der Mercedes-Fahrer abbog und durch die Bahnhofshalle fuhr. Da den Ermittlern mehrere Bilder von Zeugen vorliegen, auf denen das Kennzeichen zu erkennen ist, dürften die Polizisten den Halter zügig ausfindig machen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und auch nichts beschädigt.