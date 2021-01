Mercedes efasst Reh bei Aura

Geparktes Auto auf der Bayerischen Schanz angefahren

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmittag, um 14:30 Uhr parkte ein 54-jähriger Autofahrer seinen silberfarbenen VW Passat auf dem Parkplatz der Bayerischen Schanz. Als er nach einem einstündigen Spaziergang zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einige Kratzer in der vorderen Kunststoffstoßstange. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Traktorgespann fährt VW an

Gemünden -Kleinwernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 11:15 Uhr rangierte der 55-jährige Fahrer eines Traktorgespanns (mit Holzspalter) und fuhr dabei auf einen VW auf. An diesem wurden die Heckklappe und das Rücklicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert. Am Traktor entstand kein Schaden.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden