Mercedes C200 am Donnerstag in Groß-Umstadt gestohlen

Bislang noch unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag in Groß-Umstadt einen schwarzen Mercedes gestohlen. Das Fahrzeug, dessen Wert bei rund 5.000 Euro liegt, war im Bereich "Landwehr" an einem Feldweg zwischen Groß-Umstadt und Semd abgestellt. Zwischen 16.50 Uhr und 17.15 Uhr entwendeten die Kriminellen den C 200 mit dem amtlichen Kennzeichen DA-P 1296 und flüchteten unerkannt. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu den flüchtigen Tätern? Zeugen können sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 melden.

Quelle: Polizei Südhessen/lesa