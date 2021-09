Kurz nach 10 Uhr hatte auf einem Parkplatz in der Hösbacher Hauptstraße ein Mercedes zu brennen begonnen. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Ein geistesgegenwärtiger Nachbar alarmierte die Feuerwehr und die Besitzer zweier neben dem Mercedes parkender Wagen. Die Autos konnten noch weg gefahren werden. Da der Benz nahe an einer Hauswand parkte und die Flammen auf das Gebäude überzugreifen drohten, zog der Nachbar den Mercedes noch in die Mitte des Parkplatzes.

Der Wagen stand voll in Flammen, als die Wehren aus Hösbach und Hösbach-Bahnhof den Brandort erreichten. Den Wehrleuten gelang es schnell, den brennenden Wagen zu löschen. Vier Anwohner wurden vom Rettungsdienst untersucht und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Trotzdem ist der Mercedes wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Trotz des beherzten Eingreifens des Nachbarn verursachten die Flammen noch Schäden an einem Motorroller sowie an einem Fenster eines Hauses.

Ralf Hettler