Mercedes brennt auf der A3 bei Weibersbrunn komplett aus

Kurz nach 18 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Vor der Anschlussstelle Weibersbrunn bemerkte er merkwürdige Motorgeräusche, Rauch hinter seinem Fahrzeug und schließlich auch Funken. Der Mann hielt seinen Wagen auf dem Standstreifen an und konnte dieses zusammen mit seinem Mitfahrer verlassen, bevor das Auto in Flammen stand.



Als die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach eintrafen, brannte der Mercedes bereits lichterloh. Die Wehrleute konnte nur noch das Gerippe löschen. Während des Einsatzes war die Autobahn in Richtung Würzburg komplett gesperrt. Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten floss der Verkehr auf zwei, später drei Spuren vorbei. Die Polizei geht von einer technischen Ursache aus. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler