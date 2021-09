Mercedes brennt auf A3 bei Bischbrunn, zweiter Unfall im Rückstau

Die Fahrerin eines Mercedes war am Donnerstag gegen 11:48 Uhr auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr Fahrzeug kein Gas mehr annahm. Der Motor machte Knattergeräusche und es begann aus dem Motorraum zu rauchen, weshalb die junge Frau auf dem Standstreifen anhielt und sich in Sicherheit brachte. Kurze Zeit später brannte der Motorraum.

Als Glück im Unglück erwies sich, dass sich die Feuerwehr Coesfeld (NRW) mit drei Fahrzeugen und acht Mann zur gleichen Zeit auf einer Überführungsfahrt befand. Die Besatzung hielt an und konnte den Brand schnell löschen. Die Feuerwehren Altfeld, Marktheidenfeld und Esselbach sicherten im Anschluss die Brandstelle ab und sperrten den rechten Fahrstreifen, bis das Auto geborgen werden konnte.

Im Rückstau der Unglückstelle ereignete sich gegen 12:20 Uhr ein Auffahrunfall zwischen einem VW und einem Opel, da der VW-Fahrer die verringerte Geschwindigkeit des Opel zu spät bemerkte und auf dessen Heck auffuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.