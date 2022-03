Mercedes bleibt in Steinfeld zwischen Hauswand und Hecke stecken

Am vergangen Dienstag verwechselte wohl ein 91-jähriger Autofahrer die Pedale an seinem Mercedes in Steinfeld. Dies hatte zur Folge, dass der Fahrer die Kontrolle über seine B-Klasse verlor, das Fahrzeug einen Holzzaun durchbrach und dann zwischen einer Hauswand und einer Hecke stecken blieb. Folglich konnte er auch nicht mehr selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen und musste von der Feuerwehr Steinfeld befreit werden. Durch den Unfall wurde der 91jährige nicht verletzt, es entstand an seinem Mercedes jedoch erheblicher Sachschaden.

Mit Fahrrad gegen Auto gefahren

Frammersbach, Lkr.: Main-Spessart: Am vergangen Dienstag wollte ein 31jähriger Fahrradfahrer von einer Grundstücksausfahrt auf die Lohrtalstraße auffahren. Dabei erkannte er jedoch einen vorfahrtsberechtigen Mercedes Fahrer zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in die rechte Fahrzeugseite der A-Klasse. Glücklicherweise wurde der Fahrradfahrer nicht verletzt und es entstand an beiden Fahrzeugen nur Sachschaden.