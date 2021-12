Mercedes auf Staatsstraße 2312 bei Rohrbrunn ausgebrannt

Gegen 11.15 Uhr war der 34-Jährige Mercedesfahrer von Rohrbrunn kommend in Richtung Hessenthal unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle bemerkte der Mann technische Probleme und Rauch im Frontbereich seines Wagens. Er konnte sich und einige Habseligkeiten noch in Sicherheit bringen und einen angehängten Anhänger abkoppeln, bevor der Motorbereich komplett Feuer fing.

Als die Feuerwehr Weibersbrunn eintraf, stand der Motorraum bereits in Flammen und das Feuer hatte bereits begonnen, auf den Innenraum überzugreifen. Schnell konnten die Einsatzkräfte das Feuer ablöschen, jedoch hat der Mercedes nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Während der Löscharbeiten war die Straße komplett gesperrt, anschließend konnte der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbeilaufen. rah