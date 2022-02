Mehrfach Geräte an Waschanlage in Alzenau beschädigt

Unfall beim Wenden in Alzenau

Alzenau - Gegen 16:10 Uhr kam es in Hörstein zu einem Unfall, da die erforderliche Sorgfaltspflicht beim Wenden außer Acht gelassen wurde. Ein 18-jähriger junger Mann befuhr mit seinem Sprinter die Alzenauer Straße von Wasserlos kommend und wollte an der Einbiegung Am Jüdischen Friedhof seinen Kleintransporter nach links wenden, um wieder zurück nach Wasserlos zu fahren. Dabei bemerkte er nicht, dass dicht hinter ihm ein Pkw in gleicher Richtung fuhr. Der 50-jährige Fahrer des BMW, Mini, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Fahrerseite des Sprinters. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und der Gesamtschaden wird auch ca. 6.000,- Euro geschätzt.

Unfallflucht nach Parkrempler in Kahl

Kahl am Main - In der Auestraße konnte ein aufmerksamer Zeuge um 08:30 Uhr beobachten wie beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke ein ordnungsgemäß geparkter Crossback touchiert wurde. Der Fahrer eines grauen Opel setzte seine Fahrt allerdings fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen konnte vom Zeugen abgelesen werden. Der Crossback wurde an der linken Front leicht beschädigt. Hier wird ein Schaden von 250,- Euro angenommen und den Unfallverursacher erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Baumaschinen in Schöllkrippen beschädigt

Schöllkrippen - Im Gelände der Sandgrube wurden am Mittwoch, 23.02.2022, gegen 17 Uhr, zwei Planierraupen der Marken Hanomag und Caterpillar beschädigt. Die Scheiben der Baumaschinen wurden eingeschlagen und auch die Armaturen zerstört. Weiterhin wurde Werkzeug herumgeworfen. Es konnten ausreichend Spuren an der Tatörtlichkeit gesichert werden, die auf zwei Täter hinweisen. Weiterhin konnten aus der Ferne von einem Zeugen zwei unbekannte Jugendliche bei ihren Sachbeschädigungen beobachtet werden. Möglicherweise gibt es noch weitere Zeugen, die der Polizei sachdienliche Hinweise geben können.

Balkenmähers von Krombacher Grundstück gestohlen

Krombach - Von einem Grundstück in der Oberschurer Straße wurde im Tatzeitraum von Montag, 07.02.2022 bis Donnerstag, 15.02.2022, ein Balkenmäher entwendet. Der Balkenmäher der Marke Agria in rot/grüner Farbe wurde aus einer verschlossenen Hütte entwendet und auch hier ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Der Wert des Mähers wird auf 700,- Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.