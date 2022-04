Mehrerer Baucontainer in Marktheidenfeld aufgebrochen

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel.: 09391/9841-0

Marktheidenfeld. Zwischen dem 30.03.2022 und 31.03.2022 kam es durch einen unbekannten Täter in der Kreuzbergstraße in Marktheidenfeld zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Hierbei wurde ein Briefkasten mit schwarzer Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Mobilfunkantennen in Kredenbach abgebrochen

Esselbach-Kredenbach. In Esselbach-Kredelbach, wurden an einem Wasserzähler in der Nähe zur Michelriether Straße zwei Mobilfunkantennen abgebrochen. Der Tatzeitraum lässt sich auf den März 2022 begrenzen. Der Sachschaden beziffert sich hierbei auf 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel.: 09391/9841-0

Berauscht durch Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Am 31.03.2022 wurde in Marktheidenfeld ein 54-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Betrunken mit dem Auto in Marktheidenfeld unterwegs

Marktheidenfeld. Am Abend des 31.03.2022 konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld ein 46-jähriger Marktheidenfelder am Dillberg angehalten werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.