Mehrere Wildunfälle mit Waschbären im Raum Gemünden

Gemünden. Am Donnerstag gegen 18:55 Uhr erfasste eine 28-jährige Autofahrerin auf der B 26, zwischen Gemünden und Wernfeld, zwei Waschbären. Die Tiere überlebten den Zusammenstoß nicht. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.



Gemünden-Adelsberg. Am Donnerstag gegen 20:05 Uhr kam es auf Höhe von Adelsberg erneut zu einem Wildunfall mit einem Waschbären. Der Waschbär wurde bei dem Unfall getötet. Der VW des 24-jährigen Fahrers wurde hierbei leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Karsbach. Ebenfalls am Donnerstag, gegen 21:50 Uhr, erfasste ein 26-jähriger Autofahrer beim Befahren der B 27 einen Waschbären. Das Tier wurde ebenfalls getötet. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

xere/Polizei Gemünden